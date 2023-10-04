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Экс-разведчик Шаффер: обещание Байдена помочь ВСУ приведёт к гибели Украины

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Бывший разведчик ВС США Тони Шаффер высказал мнение, что обещание американского президента Джо Байдена помочь украинским вооружённым силам приведёт к гибели Украины.
Экс-разведчик Шаффер: обещание Байдена помочь ВСУ приведёт к гибели Украины
  • Gettyimages.ru

Об этом он сказал в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

Ранее Байден в ходе выступления в Белом доме заявил, что ожидает от американского конгресса принятие отдельного законопроекта о помощи Киеву.

По словам лидера США, Вашингтон не должен прервать поддержку ни при каких обстоятельствах.

«Когда я это услышал, то подумал: «Серьёзно? Вы финансируете и подпитываете гибель Украины». Именно этим они сейчас занимаются», — сказал Шаффер.

По словам экс-разведчика, США профинансировали огромное число смертей и разрушений на Украине без положительного для Киева результата.

Ранее политолог-американист Дмитрий Дробницкий спрогнозировал в беседе с RT, как отставка республиканца Кевина Маккарти с поста спикера палаты представителей конгресса США отразится на поддержке Украины.

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