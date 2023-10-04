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Пашинян назвал ряд принципов, при соблюдении которых подпишет соглашение с Баку

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал несколько принципов, при соблюдении которых Ереван может подписать мирное соглашение с Баку.
Пашинян назвал ряд принципов, при соблюдении которых подпишет соглашение с Баку
  • Gettyimages.ru

«Во-первых, Армения и Азербайджан должны признать территориальную целостность друг друга таким образом: территория Армении составляет 29 800 кв. км, а Азербайджана — 86 600 кв. км», — цитирует армянского премьера ТАСС.

Кроме того, добавил Пашинян, подписанная в 1991 году Алма-Атинская декларация должна стать основой для делимитации и демаркации границ двух государств.

Он также призвал открыть коммуникации в регионе на основе суверенитета, юрисдикции и равенства Армении и Азербайджана.

«Если Азербайджан подтвердит свою приверженность этим принципам, можно будет считать, что подписание мирного договора — вопрос обозримой перспективы», — заключил Пашинян.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что для мира между Баку и Ереваном сложились лучшие условия.

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