В Молдавии намерены блокировать порталы, используемые в «информационной войне»

Молдавское Нацагентство по регулированию в сфере электронных коммуникаций и ИТ обязали блокировать онлайн-источники, которые якобы используются в «информационной войне» против Молдавии.

Об этом сообщает Sputnik Молдова со ссылкой на решение, опубликованное от имени Комиссии по ЧС.

По запросу Службы информации и безопасности (СИБ) агентство будет обязано заблокировать доступ к «источникам, пропагандирующим фейковые новости в сфере, затрагивающим национальную безопасность», а также к источникам, которые «разжигают ненависть, подстрекают к массовым беспорядкам или пропагандируют войну».

В апреле Служба информации и безопасности Молдавии поручила заблокировать ряд сайтов российских СМИ с целью якобы «борьбы с дезинформацией».