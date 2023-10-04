В Молдавии намерены блокировать порталы, используемые в «информационной войне»
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Об этом сообщает Sputnik Молдова со ссылкой на решение, опубликованное от имени Комиссии по ЧС.
По запросу Службы информации и безопасности (СИБ) агентство будет обязано заблокировать доступ к «источникам, пропагандирующим фейковые новости в сфере, затрагивающим национальную безопасность», а также к источникам, которые «разжигают ненависть, подстрекают к массовым беспорядкам или пропагандируют войну».
В апреле Служба информации и безопасности Молдавии поручила заблокировать ряд сайтов российских СМИ с целью якобы «борьбы с дезинформацией».