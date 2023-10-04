Пашинян готов уйти в отставку, если это решит стоящие перед Арменией вызовы
- РИА Новости
Об этом премьер-министр сказал во время правительственного часа в Национальном собрании республики.
Так Пашинян ответил на замечания депутата Мгера Саакяна о том, что Пашинян цепляется за премьерское кресло.
«Скажу прямо: если я буду знать, что, например, моей отставкой, смещением все эти вызовы будут решены, я сделаю это в следующую же секунду, потому что, в отличие от вас, я не цепляюсь и никогда не цеплялся за кресло. Но весь мой анализ показывает, что это приведёт к прямо противоположному результату. И в том числе по этой причине этого не происходит», — сказал политик.
В Кремле ранее отметили, что Никол Пашинян самостоятельно принимал решение насчёт признания границ Азербайджана по состоянию на 1991 год, это и стало предтечей сложившейся ситуации вокруг Нагорного Карабаха.