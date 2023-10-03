Песков: предтечей сложившейся ситуации в Карабахе было решение самого Пашиняна

Премьер-министр Армении Никол Пашинян самостоятельно принимал решение насчёт признания границ Азербайджана по состоянию на 1991 год, это и стало предтечей сложившейся ситуации вокруг Нагорного Карабаха.

Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он отреагировал на критику Армении в адрес двустороннего партнёрства с Россией и механизмов Организации Договора о коллективной безопасности.

«Что касается рассуждений относительно Карабаха, то здесь всегда надо помнить о решении господина Пашиняна, которое он принял в Праге и признал границы Азербайджана по состоянию на 1991 год», — цитирует ТАСС Пескова.

Представитель Кремля отметил, что таким образом Пашинян признал Карабах территорией Азербайджана.

Ранее Пашинян заявил, что инструменты партнёрств, в которых участвует Ереван, недостаточны для обеспечения безопасности.

По его словам, это решение не направлено против ОДКБ и России, а продиктовано интересами внешней безопасности Армении.