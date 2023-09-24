Пашинян назвал недостаточными системы безопасности, в которых участвует Армения

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что инструменты партнёрств, в которых участвует страна, недостаточны для обеспечения безопасности.

«Решение о ратификации Римского статута мы приняли в декабре 2022 года, когда стало очевидно, что инструменты ОДКБ и армяно-российского стратегического партнёрства недостаточны для обеспечения внешней безопасности Армении», — приводит РИА Новости слова Пашиняна в обращении к нации.

Он отметил, что это решение не направлено против ОДКБ и России, а продиктовано интересами внешней безопасности Армении.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что на территории Армении существует мощнейшее прозападное лобби, которое работает на подрыв влияния России.