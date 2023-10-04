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Зеленский признал нехватку оружия и средств ПВО для контрнаступления ВСУ

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Владимир Зеленский сообщил, что для контрнаступления Вооружённых сил Украины армии не хватает вооружения и средств противовоздушной обороны (ПВО).
Зеленский признал нехватку оружия и средств ПВО для контрнаступления ВСУ
  • Gettyimages.ru

Об этом он сказал в эфире телеканала Sky TG24.

По словам Зеленского, украинское контрнаступление в данный момент продолжается.

«Проблему представляют заминированные поля, не хватает снарядов и средств ПВО. (Системы. — RT) ПВО — крайне важный элемент для контрнаступления», — признал он.

Ранее глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что Запад почти исчерпал запасы оружия для поставок Украине из-за медленных темпов роста производства.

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