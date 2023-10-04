Зеленский признал нехватку оружия и средств ПВО для контрнаступления ВСУ

Владимир Зеленский сообщил, что для контрнаступления Вооружённых сил Украины армии не хватает вооружения и средств противовоздушной обороны (ПВО).

Об этом он сказал в эфире телеканала Sky TG24.

По словам Зеленского, украинское контрнаступление в данный момент продолжается.

«Проблему представляют заминированные поля, не хватает снарядов и средств ПВО. (Системы. — RT) ПВО — крайне важный элемент для контрнаступления», — признал он.

Ранее глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что Запад почти исчерпал запасы оружия для поставок Украине из-за медленных темпов роста производства.