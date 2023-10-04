Владимир Зеленский всего за несколько месяцев прошёл путь обратно «из князей в грязи», пишет американский журнал The American Conservative. Как отмечают авторы статьи, появление западной военной техники, от танков до ракет, в руках «отважных, но неподготовленных» украинских призывников так и не улучшило положение Киева на поле боя.

«По поступающим сообщениям, в результате сотни тысяч украинцев убиты и ранены, это вынуждает тысячи измученных украинских солдат сложить оружие», — говорится в материале.

Как отмечает автор текста Дуглас Макгрегор, российская военная мощь во многом опирается на интеграцию ударных средств (ракет, артиллерии и БПЛА) с постоянным наблюдением космического и наземного базирования.

«Как только российские войска остановили наступление и построили глубокоэшелонированную оборону на востоке Украины, точная и разрушительная огневая мощь русских начала отбивать атакующие силы», — пишет публицист.

Обозреватель Флавия Краузе-Джексон в статье для Bloomberg отмечала, что военная и финансовая помощь, которую страны Запада предоставляют Украине, начинает постепенно иссякать.