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American Conservative: Зеленский прошёл путь обратно «из князей в грязи»

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Владимир Зеленский всего за несколько месяцев прошёл путь обратно «из князей в грязи», пишет американский журнал The American Conservative. Как отмечают авторы статьи, появление западной военной техники, от танков до ракет, в руках «отважных, но неподготовленных» украинских призывников так и не улучшило положение Киева на поле боя.
American Conservative: Зеленский прошёл путь обратно «из князей в грязи»
  • Gettyimages.ru

«По поступающим сообщениям, в результате сотни тысяч украинцев убиты и ранены, это вынуждает тысячи измученных украинских солдат сложить оружие», — говорится в материале.

Как отмечает автор текста Дуглас Макгрегор, российская военная мощь во многом опирается на интеграцию ударных средств (ракет, артиллерии и БПЛА) с постоянным наблюдением космического и наземного базирования.

«Как только российские войска остановили наступление и построили глубокоэшелонированную оборону на востоке Украины, точная и разрушительная огневая мощь русских начала отбивать атакующие силы», — пишет публицист.

Обозреватель Флавия Краузе-Джексон в статье для Bloomberg отмечала, что военная и финансовая помощь, которую страны Запада предоставляют Украине, начинает постепенно иссякать.

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