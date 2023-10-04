ВСУ трижды обстреляли Токмак ракетами

Украинские военные за полчаса нанесли три ракетных удара по городу Токмаку.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные оперативные службы.

«Трижды за полчаса — в 12:15, 12:30 и 12:40 (мск) — город Токмак подвергся ракетной атаке со стороны боевиков ВСУ. Все ракеты попали в поле недалеко от продуктового магазина», — сообщил источник.

Уточняется, что в результате ударов жертв и разрушений нет.

Ранее военный корреспондент RT Влад Андрица рассказал о массированных атаках Вооружённых сил Украины на город Токмак в Запорожской области.