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ВСУ трижды обстреляли Токмак ракетами

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Украинские военные за полчаса нанесли три ракетных удара по городу Токмаку.
ВСУ трижды обстреляли Токмак ракетами
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные оперативные службы.

«Трижды за полчаса — в 12:15, 12:30 и 12:40 (мск) — город Токмак подвергся ракетной атаке со стороны боевиков ВСУ. Все ракеты попали в поле недалеко от продуктового магазина», — сообщил источник.

Уточняется, что в результате ударов жертв и разрушений нет.

Ранее военный корреспондент RT Влад Андрица рассказал о массированных атаках Вооружённых сил Украины на город Токмак в Запорожской области.

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