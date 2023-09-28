Военкор RT рассказал о массированных атаках ВСУ на Токмак в Запорожской области
По словам военкора, всего было зафиксировано два прилёта: один — в черте города, а второй — в окрестностях.
По словам Андрицы, днём ранее в городе наблюдалось относительное затишье, а затем снова возобновились обстрелы.
Кроме того, украинская армия предпринимает попытки малыми группами под прикрытием артиллерии «ползком» подойти к соседнему Вербовому.
Ранее сообщалось, что один мирный житель погиб и ещё 11 пострадали при ракетном ударе ВСУ по Токмаку Запорожской области.