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СК начал расследование из-за видео, на котором боевики ВСУ задушили пленного 

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Следственный комитет России начал расследование в связи с появлением в сети видео, на котором украинские боевики задушили пленного российского военного.
СК начал расследование из-за видео, на котором боевики ВСУ задушили пленного 
  • РИА Новости

Об этом говорится в сообщении следственного органа. 

По данным СК, в соцсетях распространяется видео, на котором показано, как украинские националисты жестоко пытали, после чего задушили пленного. 

Российские следователи установят обстоятельства произошедшего и дадут правовую оценку действиям всех причастных к преступлению лиц.

В мае сообщалось, что Следственный комитет России возбудил уголовные дела в отношении начальников СИЗО в Киеве и Харькове, где пытали пленных российских военных.

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