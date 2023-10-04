СК начал расследование из-за видео, на котором боевики ВСУ задушили пленного 

Следственный комитет России начал расследование в связи с появлением в сети видео, на котором украинские боевики задушили пленного российского военного.

Об этом говорится в сообщении следственного органа.

По данным СК, в соцсетях распространяется видео, на котором показано, как украинские националисты жестоко пытали, после чего задушили пленного.

Российские следователи установят обстоятельства произошедшего и дадут правовую оценку действиям всех причастных к преступлению лиц.

В мае сообщалось, что Следственный комитет России возбудил уголовные дела в отношении начальников СИЗО в Киеве и Харькове, где пытали пленных российских военных.