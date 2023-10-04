В Молдавии у лидеров оппозиционной партии «Возрождение» проходят обыски

На севере Молдавии у лидеров оппозиционной партии «Возрождение» проходят обыски.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на руководителя пресс-службы политсилы Олесю Витнянскую.

«У нас сегодня с утра обыски. На этот раз постучали в Бельцах к Вячеславу Жукову, который возглавляет список в муниципальный совет города Бельц от партии «Возрождение», — рассказала она.

В Рышканах обыски проходят у лидера партийной организации Антона Осадчука, являющегося кандидатом в городской совет.

В Окнице сотрудники правоохранительных органов пришли к кандидату Валерию Мырзе, который является доверенным лицом партии и планировал 4 октября подать документы кандидата Ирины Лозован на должность мэра города и кандидата в городской совет.

В сентябре сообщалось, что обыски проводились в доме лидера партии «Возрождение» Натальи Параски и нескольких других активистов.