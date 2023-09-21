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В Молдавии в доме лидера партии «Возрождение» Натальи Параско проводятся обыски

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В Молдавии в доме лидера партии «Возрождение» Натальи Параско и нескольких других активистов проводятся обыски.
В Молдавии в доме лидера партии «Возрождение» Натальи Параско проводятся обыски
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu Agency

В партии данные действия назвали репрессивной кампанией против оппозиции.

«Вместо диалога с обществом и другими политическими объединениями Майя Санду выбрала путь давления, агрессии и преследования любых альтернативных сил. Подобная тактика не только усугубляет внутренние политические противоречия, но и дестабилизирует обстановку в стране», — говорится в Telegram-канале «Возрождения».

Как отметили в партии, продолжается зачистка информационного поля, ущемляются права и свободы граждан путём блокировки работы оппозиции.

«Это удар по нормам демократического общества», — подчёркивается в заявлении.

В связи с ситуацией партия «Возрождение» объявила о проведении пресс-конференции на тему «Незаконные обыски и давление на лидеров партии «Возрождение».

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