В Молдавии в доме лидера партии «Возрождение» Натальи Параско проводятся обыски
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В партии данные действия назвали репрессивной кампанией против оппозиции.
«Вместо диалога с обществом и другими политическими объединениями Майя Санду выбрала путь давления, агрессии и преследования любых альтернативных сил. Подобная тактика не только усугубляет внутренние политические противоречия, но и дестабилизирует обстановку в стране», — говорится в Telegram-канале «Возрождения».
Как отметили в партии, продолжается зачистка информационного поля, ущемляются права и свободы граждан путём блокировки работы оппозиции.
«Это удар по нормам демократического общества», — подчёркивается в заявлении.
В связи с ситуацией партия «Возрождение» объявила о проведении пресс-конференции на тему «Незаконные обыски и давление на лидеров партии «Возрождение».