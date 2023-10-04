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Марочко: на передовой в ЛНР отмечено присутствие старших офицеров ВС Украины

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Подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко заявил, что в районах населённых пунктов Червоная Диброва и Белогоровка отмечено присутствие старшего офицерского состава украинской армии.
Марочко: на передовой в ЛНР отмечено присутствие старших офицеров ВС Украины
  • AP

Об этом пишет РИА Новости.

«На линии боевого соприкосновения отмечено присутствие руководящего состава из 67-й механизированной бригады ВФУ и 5-й бригады Нацгвардии Украины», — сказал Марочко.

По его словам, это может свидетельствовать о важной задаче, которую офицеры получили из Киева, и лично контролируют её выполнение, или о проблемах с дисциплиной в подразделениях.

Марочко также заявил, что украинские военные не могут перенять инициативу у Вооружённых сил России на Краснолиманском направлении.

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