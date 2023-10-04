Марочко: ВСУ не могут перенять инициативу на Краснолиманском направлении
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Заявление приводит РИА Новости.
По его словам, за несколько суток на Сватовско-Кременском участке ВСУ совершили около десяти крупных атак на российские позиции.
Марочко добавил, что характер действий украинской армии говорит о том, что боевики ВСУ прикладывают максимум усилий для ослабления подразделений России, а также пытаются переломить пагубную для Киева тенденцию продвижения российских войск.
В частности, украинское командование перебрасывает дополнительные силы и резервы с других направлений в районе Тернов, Торского и Серебрянского лесничества.
Также Марочко заявил, что ВСУ планомерно переходят к обороне вокруг Купянска, пытаясь создать сплошную защитную линию.