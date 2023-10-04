Марочко: ВСУ пытаются создать вокруг Купянска сплошную линию обороны
Об этом пишет РИА Новости.
По словам Марочко, в районах Синьковки, Петропавловки и Подолов фиксируются инженерные работы ВСУ по возведению новых и усовершенствованию уже имеющихся фортификационных сооружений.
«Между опорными пунктами и укрепрайонами отмечена также новая система траншей», — говорится в сообщении.
Она, как отмечает эксперт, вероятнее всего, должна превратиться в одну сплошную линию обороны Купянска.
Ранее ВС России отразили атаку ВСУ на Южно-Донецком направлении.
Также ВСУ понесли значительные потери под Клещеевкой и Андреевкой.