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Марочко: ВСУ пытаются создать вокруг Купянска сплошную линию обороны

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Военный эксперт, подполковник НМ ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что ВСУ планомерно переходят к обороне вокруг Купянска, пытаясь создать сплошную защитную линию.

Об этом пишет РИА Новости.

По словам Марочко, в районах Синьковки, Петропавловки и Подолов фиксируются инженерные работы ВСУ по возведению новых и усовершенствованию уже имеющихся фортификационных сооружений.

«Между опорными пунктами и укрепрайонами отмечена также новая система траншей», — говорится в сообщении.

Она, как отмечает эксперт, вероятнее всего, должна превратиться в одну сплошную линию обороны Купянска.

Ранее ВС России отразили атаку ВСУ на Южно-Донецком направлении.

Также ВСУ понесли значительные потери под Клещеевкой и Андреевкой.

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