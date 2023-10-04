Морпехи ТОФ рассказали детали боя в ДНР, в котором боец уничтожил группу ВСУ
На позицию заходили под сильными обстрелами кассетными боеприпасами, украинская пехота пыталась наступать и заскочила на край окопов, сказал один из военных.
В тот момент против российских бойцов действовала 35-я бригада морпехов ВСУ, которая пыталась обойти бойцов в лесополосе. В итоге завязался стрелковый бой, в котором противник понёс потери и отступил.
«Наши пацаны сразу дали им понять, что они были не правы», — рассказал другой морпех.
RT ранее опубликовал видео боя российского морпеха с шестью солдатами ВСУ.
Группа противника пыталась подорвать бойца ВС России сбросами и FPV-дронами, но успеха не достигла.