Морпехи ТОФ рассказали детали боя в ДНР, в котором боец уничтожил группу ВСУ

Морпехи 40-й бригады Тихоокеанского флота, боец которой уничтожил группу вэсэушников в бою за Новомайорское (ДНР), рассказали спецкору RT Александру Пискунову о том, как действует противник на этом направлении.

На позицию заходили под сильными обстрелами кассетными боеприпасами, украинская пехота пыталась наступать и заскочила на край окопов, сказал один из военных.

В тот момент против российских бойцов действовала 35-я бригада морпехов ВСУ, которая пыталась обойти бойцов в лесополосе. В итоге завязался стрелковый бой, в котором противник понёс потери и отступил.

«Наши пацаны сразу дали им понять, что они были не правы», — рассказал другой морпех.

Подробнее — на видео.

RT ранее опубликовал видео боя российского морпеха с шестью солдатами ВСУ.

Группа противника пыталась подорвать бойца ВС России сбросами и FPV-дронами, но успеха не достигла.