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Военная хроника рассказала о применяемых военными пехотных огнемётах

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Военная хроника выпустила новую серию в цикле, посвящённом военной технике в зоне проведения СВО, в которой рассказала о младших «братьях» ТОС «Солнцепёк»: РПО-А «Шмель-М» и МРО-А «Бородач».
Военная хроника рассказала о применяемых военными пехотных огнемётах
  • globallookpress.com
  • © MOD Russia

«Шмель» — это 93-мм реактивный пехотный огнемёт, так называемая «шайтан-труба» времён войны в Афганистане.

«Мобильное грозное оружие применялось нашей армией в Чечне, Дагестане и Сирии, сейчас используется в зоне СВО. «Шмель» и его модернизированные версии отлично подходят для Авдеевского направления, где бои ведутся в городской застройке, а укрепрайоны давно превратились в бетонные сооружения», — отмечают авторы.

«Шмель-М» («Шмель-2», «Приз») — это термобарическое перезаряжаемое оружие (в отличие от более ранних вариантов) калибра 90 мм.

Контейнер боеприпаса выбрасывается, и оружие заряжается новым. Он был принят на вооружение армии России в 2003—2004 годах. По огневой мощи «Шмель-М» близок к снаряду 152-мм калибра. При взрыве боевая часть ракеты создаёт огненный шар, который наносит противнику ранения, несовместимые с жизнью. По дальнобойности рассчитан на 1,7 км.

«Бородач» — лёгкий пехотный огнемёт с термобарическим зарядом калибра 72,5 мм (потомок «Шмеля»). Разработан на базе реактивной штурмовой гранаты РШГ-2. Также на вооружение с 2004 года поставляются его варианты с зажигательной и дымовой боевой частями.

Этот огнемёт предназначен для поражения легкобронированной техники ВСУ и даже танков.

Ранее Минобороны России опубликовало видео того, как огнемётная система «Солнцепёк» выжигает украинскую технику и солдат ВСУ в лесу в зоне СВО.

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