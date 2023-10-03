Трансгендер Эштон-Чирилло заявил, что всё ещё работает спикером теробороны ВСУ

Американский трансгендер Сара Эштон-Чирилло, ранее отстранённый от исполнения обязанностей после угроз российским журналистам, вернулся к работе. Об этом он заявил в видеообращении.

«Я продолжаю выступать в качестве представителя теробороны», — сказал он в окружении троих мужчин.

Эштон-Чирилло также пообещал опубликовать книгу.

Позднее спикер теробороны ВСУ опубликовал фотографию, подписанную фразой: «твой вид, когда тебе сказали, что тебя оправдали по всем обвинениям».

Ведущий Fox News Грег Гатфелд ранее заявил, что считает сумасшествием то, что украинских военных представляет американский трансгендер.

Журналист задался вопросом, как этот человек оказался на своём посту и неужели «деньги налогоплательщиков идут на это».

Ранее Эштон-Чирилло опубликовал видео с угрозами в адрес российских журналистов и официальных лиц. В обращении трансгендер заявил, что «военные преступники» понесут наказание после окончания конфликта.