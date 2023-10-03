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Баку: покинувшие Карабах армянские жители сохраняют право на возвращение

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Представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков в интервью Radio J сообщил, что армянские жители, покинувшие непризнанную Нагорно-Карабахскую республику, сохраняют право на возвращение в Азербайджан.
Баку: покинувшие Карабах армянские жители сохраняют право на возвращение
  • РИА Новости

Как передаёт РИА Новости, по его словам, покинувшим Нагорный Карабах жителям была оказана гуманитарная помощь и для них восстановлена подача электроэнергии.

«Они оставляют за собой право вернуться в свои дома», — сказал Амирбеков.

Ранее пресс-секретарь армянского премьера Назели Багдасарян заявила, что поток беженцев из Нагорного Карабаха в Армению практически прекратился.

2 октября администрация президента Азербайджана Ильхама Алиева раскрыла детали планов по реинтеграции армянского населения Карабаха.

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