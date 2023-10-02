Власти Азербайджана раскрыли детали плана по реинтеграции армян Карабаха

Администрация президента Азербайджана Ильхама Алиева раскрыла детали планов по реинтеграции армянского населения Карабаха, сообщает агентство Trend со ссылкой на азербайджанские власти.

Как пишет агентство, армянскому населению Карабаха гарантированы безопасность, равенство прав и свобод, в частности вероисповедания.

Кроме того, власти Азербайджана гарантируют населению Карабаха возможность сохранять и развивать свою культуру, этнокультурные особенности, а также создавать «возможность использования армянского языка».

Что касается управления на территории Карабаха, то ожидается, что его будут осуществлять через специальные представительства центральной власти Азербайджана.

«Вопросы гражданства жителей решаются на основе соответствующих процедур в соответствии с Конституцией и законодательством Азербайджана», — говорится в публикации.

Также стало известно, что на территории Нагорного Карабаха введут в обращение национальную валюту Азербайджана.