Минобороны: вооружённые формирования Карабаха сдали около 57,6 млн боеприпасов

Вооружённые формирования непризнанной Нагорно-Карабахской республики сдали около 57,6 млн боеприпасов.

Об этом заявили в Министерстве обороны России.

Как отметили в ведомстве, по состоянию на 3 октября вооружённые формирования НКР сдали 79 единиц бронетехники, 93 единицы автомобильной техники, 113 единиц средств противовоздушной обороны, 96 единиц орудий полевой артиллерии, РСЗО и миномётов, одну единицу БПЛА, более 7 тыс. единиц стрелкового оружия и противотанковых средств, около 57,6 млн боеприпасов.

2 октября в министерстве сообщили, что вооружённые формирования Нагорного Карабаха сдали более 6,3 тыс. единиц стрелкового оружия и около 14,4 млн боеприпасов.

Уточняется, что нарушений режима прекращения огня зафиксировано не было.