В МО России заявили, что военные Карабаха сдали около 14,4 млн боеприпасов

Вооружённые формирования Нагорного Карабаха сдали более 6,3 тыс. единиц стрелкового оружия и около 14,4 млн боеприпасов. Об этом сообщили в Минобороны России.

«На 2 октября сдано 76 единиц бронетехники, 92 единицы автомобильной техники, 111 единиц средств ПВО, 95 единиц орудий полевой артиллерии, РСЗО и миномётов, более 6,3 тыс. единиц стрелкового оружия и противотанковых средств, около 14,4 млн боеприпасов», — говорится в заявлении.

Отмечается, что нарушений режима прекращения огня зафиксировано не было.

Также в Минобороны заявили, что в Степанакерте неизвестный обстрелял из снайперского оружия российско-азербайджанский патруль, никто не пострадал.