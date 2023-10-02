Узнать больше

В МО России заявили, что военные Карабаха сдали около 14,4 млн боеприпасов

Короткая ссылка
Вооружённые формирования Нагорного Карабаха сдали более 6,3 тыс. единиц стрелкового оружия и около 14,4 млн боеприпасов. Об этом сообщили в Минобороны России.
В МО России заявили, что военные Карабаха сдали около 14,4 млн боеприпасов
  • AFP
  • © Emmanuel Dunand

«На 2 октября сдано 76 единиц бронетехники, 92 единицы автомобильной техники, 111 единиц средств ПВО, 95 единиц орудий полевой артиллерии, РСЗО и миномётов, более 6,3 тыс. единиц стрелкового оружия и противотанковых средств, около 14,4 млн боеприпасов», — говорится в заявлении.

Отмечается, что нарушений режима прекращения огня зафиксировано не было.

Также в Минобороны заявили, что в Степанакерте неизвестный обстрелял из снайперского оружия российско-азербайджанский патруль, никто не пострадал.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить