В Степанакерте неизвестный обстрелял российско-азербайджанский патруль

В Степанакерте неизвестный обстрелял из снайперского оружия российско-азербайджанский патруль, никто не пострадал, сообщило Минобороны России.

«Зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. В городе Степанакерт (Ханкенди), неизвестным из снайперского оружия был обстрелян совместный российско-азербайджанский патруль», — говорится в заявлении.

Командованием российского миротворческого контингента и представителями азербайджанской стороны и Карабаха ведётся разбирательство по данному факту.

Глава МИД России Сергей Лавров ранее отметил, что Москва работает с Баку по вопросам стабилизации ситуации в Нагорном Карабахе.