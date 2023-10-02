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В Степанакерте неизвестный обстрелял российско-азербайджанский патруль

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В Степанакерте неизвестный обстрелял из снайперского оружия российско-азербайджанский патруль, никто не пострадал, сообщило Минобороны России.
В Степанакерте неизвестный обстрелял российско-азербайджанский патруль
  • AFP

«Зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. В городе Степанакерт (Ханкенди), неизвестным из снайперского оружия был обстрелян совместный российско-азербайджанский патруль», — говорится в заявлении.

Командованием российского миротворческого контингента и представителями азербайджанской стороны и Карабаха ведётся разбирательство по данному факту.

Глава МИД России Сергей Лавров ранее отметил, что Москва работает с Баку по вопросам стабилизации ситуации в Нагорном Карабахе.

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