Лавров: Россия работает с Азербайджаном по стабилизации ситуации в Карабахе
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«Мы работаем с азербайджанскими коллегами и соседями на предмет стабилизации обстановки в Карабахе, чтобы там укрепить доверие, чтобы создать условия для возобновления нормальной жизни, совместной жизни армян и азербайджанцев», — сказал он на полях XX ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай», отвечая на вопрос RT.
Лавров выразил надежду, что Армения также покажет заинтересованность в такой работе.
Ранее администрация президента Азербайджана Ильхама Алиева раскрыла детали планов по реинтеграции армянского населения Карабаха.