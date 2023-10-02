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Лавров: Россия работает с Азербайджаном по стабилизации ситуации в Карабахе

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Россия работает с азербайджанскими властями и соседями по вопросам стабилизации ситуации в Нагорном Карабахе. Об этом заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров.
Лавров: Россия работает с Азербайджаном по стабилизации ситуации в Карабахе
  • AFP
  • © EMMANUEL DUNAND

«Мы работаем с азербайджанскими коллегами и соседями на предмет стабилизации обстановки в Карабахе, чтобы там укрепить доверие, чтобы создать условия для возобновления нормальной жизни, совместной жизни армян и азербайджанцев», — сказал он на полях XX ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай», отвечая на вопрос RT.

Лавров выразил надежду, что Армения также покажет заинтересованность в такой работе.

Ранее администрация президента Азербайджана Ильхама Алиева раскрыла детали планов по реинтеграции армянского населения Карабаха.

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