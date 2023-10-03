В подконтрольном ВСУ Херсоне взрыв повредил объект критической инфраструктуры

Объект критической инфраструктуры получил повреждения в результате взрыва в подконтрольном ВС Украины Херсоне, заявил назначенный Киевом глава областной военной администрации Александр Прокудин.

Об этом он написал в Telegram.

Как передаёт РИА Новости, он сообщил, что из-за взрывов повреждены завод и объект критической инфраструктуры в Херсоне.

Ранее глава Днепропетровской областной военной администрации Украины Сергей Лысак заявил о разрушении производственных объектов в Павлограде.

2 октября назначенный киевскими властями глава областной военной администрации Запорожской области Юрий Малашко заявил о повреждении объектов критической инфраструктуры.