В подконтрольном ВСУ Херсоне взрыв повредил объект критической инфраструктуры
- AFP
Об этом он написал в Telegram.
Как передаёт РИА Новости, он сообщил, что из-за взрывов повреждены завод и объект критической инфраструктуры в Херсоне.
Ранее глава Днепропетровской областной военной администрации Украины Сергей Лысак заявил о разрушении производственных объектов в Павлограде.
2 октября назначенный киевскими властями глава областной военной администрации Запорожской области Юрий Малашко заявил о повреждении объектов критической инфраструктуры.