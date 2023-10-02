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Объекты инфраструктуры повреждены в подконтрольной ВСУ части Запорожской области

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Назначенный киевскими властями глава областной военной администрации Запорожской области Юрий Малашко заявил о повреждении объектов критической инфраструктуры.

Об этом он написал в Telegram.

«Поступило 19 сообщений о разрушении… объектов инфраструктуры», — сообщил Малашко.

Ранее в Харьковской области Украины заявили о повреждении зданий агропредприятия.

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