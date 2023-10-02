Объекты инфраструктуры повреждены в подконтрольной ВСУ части Запорожской области

Назначенный киевскими властями глава областной военной администрации Запорожской области Юрий Малашко заявил о повреждении объектов критической инфраструктуры.

Об этом он написал в Telegram.

«Поступило 19 сообщений о разрушении… объектов инфраструктуры», — сообщил Малашко.

Ранее в Харьковской области Украины заявили о повреждении зданий агропредприятия.