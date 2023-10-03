Radar: госминистр Карабаха, главы МВД и Службы нацбезопасности въехали в Армению
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Об этом сообщает портал Radar.
«Министр внутренних дел Нагорно-Карабахской республики Карен Саргсян, директор СНБ Арарат Мелкумян и госминистр НКР Артур Арутюнян уже в Армении», — заявил депутат.
28 сентября суд в Азербайджане избрал в отношении бывшего совладельца инвесткомпании «Тройка Диалог», экс-госминистра непризнанной Нагорно-Карабахской республики Рубена Варданяна меру пресечения в виде ареста на четыре месяца.
1 октября Баку объявил в розыск экс-руководителя непризнанной НКР Араика Арутюняна, командующего армией республики Джалала Арутюняна и экс-главу МИД НКР Давида Бабаяна.