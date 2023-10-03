Radar: госминистр Карабаха, главы МВД и Службы нацбезопасности въехали в Армению

Депутат парламента непризнанной Нагорно-Карабахской республики Давид Галстян заявил, что госминистр НКР Артур Арутюнян, глава МВД Карен Саргсян и руководитель СНБ Арарат Мелкумян въехали из Карабаха в Армению.

Об этом сообщает портал Radar.

«Министр внутренних дел Нагорно-Карабахской республики Карен Саргсян, директор СНБ Арарат Мелкумян и госминистр НКР Артур Арутюнян уже в Армении», — заявил депутат.

28 сентября суд в Азербайджане избрал в отношении бывшего совладельца инвесткомпании «Тройка Диалог», экс-госминистра непризнанной Нагорно-Карабахской республики Рубена Варданяна меру пресечения в виде ареста на четыре месяца.

1 октября Баку объявил в розыск экс-руководителя непризнанной НКР Араика Арутюняна, командующего армией республики Джалала Арутюняна и экс-главу МИД НКР Давида Бабаяна.