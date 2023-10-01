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Баку объявил в розыск экс-главу и командующего армией Нагорного Карабаха

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Баку объявил в розыск экс-руководителя непризнанной НКР Араика Арутюняна, командующего армией республики Джалала Арутюняна и экс-главу МИД НКР Давида Бабаяна.
Баку объявил в розыск экс-главу и командующего армией Нагорного Карабаха
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщил генпрокурор Азербайджана Кямран Алиев.

Как передаёт ТАСС, по его словам, они находятся в международном розыске в связи с «преступлениями, совершёнными в ходе 44-дневной войны 2020 года».

Алиев добавил, что одного из них задержали, ведётся следствие.

28 сентября суд в Азербайджане избрал в отношении бывшего совладельца инвесткомпании «Тройка Диалог», экс-госминистра непризнанной Нагорно-Карабахской республики Рубена Варданяна меру пресечения в виде ареста на четыре месяца.

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