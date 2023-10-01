Баку объявил в розыск экс-главу и командующего армией Нагорного Карабаха
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Об этом сообщил генпрокурор Азербайджана Кямран Алиев.
Как передаёт ТАСС, по его словам, они находятся в международном розыске в связи с «преступлениями, совершёнными в ходе 44-дневной войны 2020 года».
Алиев добавил, что одного из них задержали, ведётся следствие.
28 сентября суд в Азербайджане избрал в отношении бывшего совладельца инвесткомпании «Тройка Диалог», экс-госминистра непризнанной Нагорно-Карабахской республики Рубена Варданяна меру пресечения в виде ареста на четыре месяца.