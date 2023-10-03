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МО: на пути миссии МАГАТЭ при ротации на ЗАЭС были неразорвавшиеся снаряды ВСУ

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На пути миссии Международного агентства атомной энергии (МАГАТЭ), которая проводила ротацию на Запорожской АЭС, были неразорвавшиеся боеприпасы иностранного производства.
МО: на пути миссии МАГАТЭ при ротации на ЗАЭС были неразорвавшиеся снаряды ВСУ
  • РИА Новости

Об этом сообщило российское Министерство обороны.

Отмечается, что эти боеприпасы остались после систематических обстрелов украинской армии в непосредственной близости от атомной электростанции.

Несмотря на это, российские военные обеспечили безопасный переход наблюдателей МАГАТЭ и доставили их на ЗАЭС.

По данным Минобороны, 3 октября Вооружённые силы Российской Федерации обеспечили безопасное проведение очередной ротации МАГАТЭ.

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