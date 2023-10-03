МО: на пути миссии МАГАТЭ при ротации на ЗАЭС были неразорвавшиеся снаряды ВСУ

На пути миссии Международного агентства атомной энергии (МАГАТЭ), которая проводила ротацию на Запорожской АЭС, были неразорвавшиеся боеприпасы иностранного производства.

Об этом сообщило российское Министерство обороны.

Отмечается, что эти боеприпасы остались после систематических обстрелов украинской армии в непосредственной близости от атомной электростанции.

Несмотря на это, российские военные обеспечили безопасный переход наблюдателей МАГАТЭ и доставили их на ЗАЭС.

По данным Минобороны, 3 октября Вооружённые силы Российской Федерации обеспечили безопасное проведение очередной ротации МАГАТЭ.