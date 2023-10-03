МО: на пути миссии МАГАТЭ при ротации на ЗАЭС были неразорвавшиеся снаряды ВСУ
- РИА Новости
Об этом сообщило российское Министерство обороны.
Отмечается, что эти боеприпасы остались после систематических обстрелов украинской армии в непосредственной близости от атомной электростанции.
Несмотря на это, российские военные обеспечили безопасный переход наблюдателей МАГАТЭ и доставили их на ЗАЭС.
По данным Минобороны, 3 октября Вооружённые силы Российской Федерации обеспечили безопасное проведение очередной ротации МАГАТЭ.