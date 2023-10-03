Глава МИД Франции прибыла в Армению
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«Снова в Армении, спустя пять месяцев после моего первого визита. Дружба, поддержка и солидарность», — написала министр.
2 октября в Ереване сообщили, что поток беженцев из Нагорного Карабаха в Армению практически прекратился.
Как отмечала представитель МИД России Мария Захарова в интервью корреспонденту RT France Игорю Курашенко, многие ожидания вокруг Нагорного Карабаха были связаны с посредничеством Франции и лично президентом Эммануэлем Макроном.