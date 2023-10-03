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Глава МИД Франции прибыла в Армению

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Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна прибыла в Армению. Об этом она сообщила в X, сопроводив пост фотографией Арарата.
Глава МИД Франции прибыла в Армению
  • Gettyimages.ru

«Снова в Армении, спустя пять месяцев после моего первого визита. Дружба, поддержка и солидарность», — написала министр.

2 октября в Ереване сообщили, что поток беженцев из Нагорного Карабаха в Армению практически прекратился.

Как отмечала представитель МИД России Мария Захарова в интервью корреспонденту RT France Игорю Курашенко, многие ожидания вокруг Нагорного Карабаха были связаны с посредничеством Франции и лично президентом Эммануэлем Макроном.

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