Глава МИД Франции прибыла в Армению

Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна прибыла в Армению. Об этом она сообщила в X, сопроводив пост фотографией Арарата.

«Снова в Армении, спустя пять месяцев после моего первого визита. Дружба, поддержка и солидарность», — написала министр.

2 октября в Ереване сообщили, что поток беженцев из Нагорного Карабаха в Армению практически прекратился.

Как отмечала представитель МИД России Мария Захарова в интервью корреспонденту RT France Игорю Курашенко, многие ожидания вокруг Нагорного Карабаха были связаны с посредничеством Франции и лично президентом Эммануэлем Макроном.