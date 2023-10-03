МИД России: Москва продолжит оказывать гумпомощь армянскому населению Карабаха
- РИА Новости
Об этом сообщили в МИД России.
«Работа по оказанию гуманитарной помощи армянскому населению Нагорного Карабаха будет продолжена», — говорится в сообщении на сайте ведомства.
Отмечается, что после прекращения боевых действий в Карабахе 20 сентября российские миротворцы доставили карабахцам около 200 т гуманитарных грузов и горюче-смазочных материалов.
Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил, что Россия работает с азербайджанскими властями и соседями по вопросам стабилизации ситуации в Нагорном Карабахе.