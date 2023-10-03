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МИД России: Москва продолжит оказывать гумпомощь армянскому населению Карабаха

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Российская сторона продолжит оказывать гуманитарную помощь армянскому населению Нагорного Карабаха.
МИД России: Москва продолжит оказывать гумпомощь армянскому населению Карабаха
  • РИА Новости

Об этом сообщили в МИД России.

«Работа по оказанию гуманитарной помощи армянскому населению Нагорного Карабаха будет продолжена», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Отмечается, что после прекращения боевых действий в Карабахе 20 сентября российские миротворцы доставили карабахцам около 200 т гуманитарных грузов и горюче-смазочных материалов.

Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил, что Россия работает с азербайджанскими властями и соседями по вопросам стабилизации ситуации в Нагорном Карабахе.

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