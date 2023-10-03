Министр экономики Армении рассказал о проверках коньяка на границе с Россией

Автоперевозчики, которые транспортируют коньяк из Армении в Россию, столкнулись с проблемой в связи с проверками качества продукции со стороны России.

Об этом рассказал министр экономики Армении Ваан Керобян. Его слова приводит сайт Aysor.am.

Керобян заявил, что есть проблемы из-за того, что армянские грузы простаивают на КПП «Верхний Ларс» на границе России и Грузии.

«О причинах российская сторона сообщила. Осуществляют проверки качества коньяка», — сказал Керобян.

Он добавил, что власти Армении находятся на связи с российскими коллегами.

Ранее сообщалось, что Польша в июле нарастила закупку удобрений у России более чем в три раза — на сумму $20,2 млн.