Министр экономики Армении рассказал о проверках коньяка на границе с Россией
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Об этом рассказал министр экономики Армении Ваан Керобян. Его слова приводит сайт Aysor.am.
Керобян заявил, что есть проблемы из-за того, что армянские грузы простаивают на КПП «Верхний Ларс» на границе России и Грузии.
«О причинах российская сторона сообщила. Осуществляют проверки качества коньяка», — сказал Керобян.
Он добавил, что власти Армении находятся на связи с российскими коллегами.
Ранее сообщалось, что Польша в июле нарастила закупку удобрений у России более чем в три раза — на сумму $20,2 млн.