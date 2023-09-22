Узнать больше

Польша в июле нарастила закупку удобрений у России более чем в три раза

Короткая ссылка
Польша в июле нарастила закупку удобрений у России более чем в три раза — на сумму $20,2 млн. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на польскую статистику.
Польша в июле нарастила закупку удобрений у России более чем в три раза
  • Gettyimages.ru

Отмечается, что при этом в июле 2022 года польские компании приобрели у России удобрений на $6,2 млн.

Лидером по поставкам удобрений в Польшу в июле этого года стала ФРГ, которая поставила удобрений польскому бизнесу на $22,6 млн.

На третьем месте оказалась Литва, поставившая Польше товар такого типа на $13,5 млн.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что введённые ЕС санкции против России якобы работают. Между тем официальные лица ряда европейских государств высказывались о неэффективности этих мер и об их вреде для экономики ЕС.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить