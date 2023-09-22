Польша в июле нарастила закупку удобрений у России более чем в три раза — на сумму $20,2 млн. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на польскую статистику.

Отмечается, что при этом в июле 2022 года польские компании приобрели у России удобрений на $6,2 млн.

Лидером по поставкам удобрений в Польшу в июле этого года стала ФРГ, которая поставила удобрений польскому бизнесу на $22,6 млн.

На третьем месте оказалась Литва, поставившая Польше товар такого типа на $13,5 млн.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что введённые ЕС санкции против России якобы работают. Между тем официальные лица ряда европейских государств высказывались о неэффективности этих мер и об их вреде для экономики ЕС.