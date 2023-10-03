Возвращённый Турцией боевик «Азова» Прокопенко вновь возглавил подразделение

Возвращённый турецкой стороной на Украину боевик «Азова»* Денис Прокопенко снова возглавил это подразделение.

Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

«Подразделение «Азов» возглавляет Денис Прокопенко... отвечает за подготовку личного состава», — цитирует его РИА Новости.

8 июля в офисе украинского президента заявили, что на Украину из Турции вернулись украинские военные, сдавшиеся в плен в мае 2022 года.

Речь шла о командире «Азова» Денисе Прокопенко, его заместителе Святославе Паламаре, нацгвардейцах Олеге Хоменко и Денисе Шлеге и командире 36-й бригады морпехов ВСУ Сергее Волынском.

В Кремле отметили, что решение выдать Киеву главарей террористической группировки связано с провалами контрнаступления Украины. В Москве добавили, что нарушение договорённостей никого не красит.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.