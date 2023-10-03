Узнать больше

Советник главы ДНР: ВСУ потеряли сотни солдат за последние дни под Угледаром

Короткая ссылка
Подразделения украинской армии за последние дни в ходе боёв под Угледаром лишились нескольких сотен человек личного состава.
Советник главы ДНР: ВСУ потеряли сотни солдат за последние дни под Угледаром
  • РИА Новости

Такое заявление сделал советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский в эфире Первого канала.

«За последние дни только на южном фасе Угледара противник потерял несколько сот своих солдат», — приводит ТАСС слова Кимаковского.

Кроме того, он добавил, что Киев торопится добиться результата во время наступательной операции перед осенней распутицей.

Ранее в Минобороны России заявили, что российские войска уничтожили украинский пункт управления дронами в Красногоровке.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить