Советник главы ДНР: ВСУ потеряли сотни солдат за последние дни под Угледаром
- РИА Новости
Такое заявление сделал советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский в эфире Первого канала.
«За последние дни только на южном фасе Угледара противник потерял несколько сот своих солдат», — приводит ТАСС слова Кимаковского.
Кроме того, он добавил, что Киев торопится добиться результата во время наступательной операции перед осенней распутицей.
Ранее в Минобороны России заявили, что российские войска уничтожили украинский пункт управления дронами в Красногоровке.