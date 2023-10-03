ВС России уничтожили пункты управления БПЛА ВСУ в ДНР
«Артиллерией уничтожены пункты управления беспилотными летательными аппаратами противника в Андреевке, Новокалинове и Первомайском, опорные пункты и блиндажи подразделений ВСУ в районе Клещеевки, Победы, Острого и Константиновки, станция радиоэлектронной борьбы в Георгиевке», — говорится в сообщении.
Уточняется, что также артиллерия и авиация группировки поразили два склада боеприпасов противника в Белогоровке и Александро-Шультине, пункт временной дислокации подразделения 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ в Часовом Яре.
Ранее силами ПВО над Трубчевским районом Брянской области был уничтожен БПЛА самолётного типа.