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ВС России уничтожили пункты управления БПЛА ВСУ в ДНР

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Начальник пресс-центра группировки войск «Юг» Вадим Астафьев заявил, что российские войска уничтожили в ДНР украинский пункт управления дронами в Красногоровке.

«Артиллерией уничтожены пункты управления беспилотными летательными аппаратами противника в Андреевке, Новокалинове и Первомайском, опорные пункты и блиндажи подразделений ВСУ в районе Клещеевки, Победы, Острого и Константиновки, станция радиоэлектронной борьбы в Георгиевке», — говорится в сообщении.

Уточняется, что также артиллерия и авиация группировки поразили два склада боеприпасов противника в Белогоровке и Александро-Шультине, пункт временной дислокации подразделения 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ в Часовом Яре.

Ранее силами ПВО над Трубчевским районом Брянской области был уничтожен БПЛА самолётного типа.

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