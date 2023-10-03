Vanguardia: Киев не сможет установить контроль над Крымом
- РИА Новости
Об этом говорится в публикации газеты Vanguardia.
«Я считаю возвращение Крыма невозможным. Я не думаю, что это реальная цель украинцев», — приводятся слова полковника Сухопутных войск Испании в отставке Рафаэля Креспо.
Также специализирующийся на вопросах международного мира и безопасности эксперт Альберто Перес Вадильо считает, что атаки ВСУ на Крым могут быть направлены на то, чтобы у Киева был козырь в будущих возможных переговорах о мире. По его словам, территория полуострова на сегодняшний день является «неотъемлемой для русских».
Ранее постоянный представитель Республики Крым при президенте России, вице-премьер правительства Крыма Георгий Мурадов заявил, что ракетная атака ВСУ на Севастополь является военным вызовом.