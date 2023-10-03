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Vanguardia: Киев не сможет установить контроль над Крымом

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Установление Украиной контроля над Крымом невозможно, а ударами украинской армии по российскому полуострову Киев пытается отвлечь внимание от своего провала в контрнаступлении.
Vanguardia: Киев не сможет установить контроль над Крымом
  • РИА Новости

Об этом говорится в публикации газеты Vanguardia.

«Я считаю возвращение Крыма невозможным. Я не думаю, что это реальная цель украинцев», — приводятся слова полковника Сухопутных войск Испании в отставке Рафаэля Креспо.

Также специализирующийся на вопросах международного мира и безопасности эксперт Альберто Перес Вадильо считает, что атаки ВСУ на Крым могут быть направлены на то, чтобы у Киева был козырь в будущих возможных переговорах о мире. По его словам, территория полуострова на сегодняшний день является «неотъемлемой для русских».

Ранее постоянный представитель Республики Крым при президенте России, вице-премьер правительства Крыма Георгий Мурадов заявил, что ракетная атака ВСУ на Севастополь является военным вызовом.

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