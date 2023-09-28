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Постпред Крыма Мурадов назвал военным вызовом атаку ВСУ ракетами на Севастополь

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Постоянный представитель Республики Крым при президенте России, вице-премьер правительства Крыма Георгий Мурадов заявил, что ракетная атака ВСУ на Севастополь является военным вызовом.
Постпред Крыма Мурадов назвал военным вызовом атаку ВСУ ракетами на Севастополь
  • globallookpress.com
  • © Aleksander Lyskin

«Удар по штабу Черноморского флота, который дислоцируется в городе-герое Севастополе почти 240 лет, следует интерпретировать как наглый военный вызов киевской шайки», — заявил он РИА Новости.

Вместе с этим он добавил, что это также своего рода заявление киевского режима о готовности наносить удар по штабам.

Мурадов подчеркнул, что такую наглость надо наказывать «сверхсурово».

«Тот факт, что всё руководство операцией осуществлялось американо-британскими силами и средствами, должен ожидаемо ввести в круг ответных мер не только Киев, как было обещано, но и иные центры принятия решений», — отметил он.

Постпред Крыма выразил уверенность в том, что ответом на данную атаку должен стать куда более мощный и сокрушительный удар по противнику. Он отметил, что также верит в то, что «жёсткий ответ будет дан в нужное время».

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Киев провёл атаку на Севастополь 22 сентября в координации с США и Британией.

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