Постпред Крыма Мурадов назвал военным вызовом атаку ВСУ ракетами на Севастополь

Постоянный представитель Республики Крым при президенте России, вице-премьер правительства Крыма Георгий Мурадов заявил, что ракетная атака ВСУ на Севастополь является военным вызовом.

«Удар по штабу Черноморского флота, который дислоцируется в городе-герое Севастополе почти 240 лет, следует интерпретировать как наглый военный вызов киевской шайки», — заявил он РИА Новости.

Вместе с этим он добавил, что это также своего рода заявление киевского режима о готовности наносить удар по штабам.

Мурадов подчеркнул, что такую наглость надо наказывать «сверхсурово».

«Тот факт, что всё руководство операцией осуществлялось американо-британскими силами и средствами, должен ожидаемо ввести в круг ответных мер не только Киев, как было обещано, но и иные центры принятия решений», — отметил он.

Постпред Крыма выразил уверенность в том, что ответом на данную атаку должен стать куда более мощный и сокрушительный удар по противнику. Он отметил, что также верит в то, что «жёсткий ответ будет дан в нужное время».

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Киев провёл атаку на Севастополь 22 сентября в координации с США и Британией.