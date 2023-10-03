Российский БПЛА провёл рейд в тыл ВСУ в Днепропетровской области

Российский беспилотник осуществил аэроразведку города Никополь Днепропетровской области и разбросал агитационные листовки, рассказал оператор БПЛА.

По его словам, БПЛА самолётного типа совершил рейд в тыл ВСУ, преодолев системы ПВО и РЭБ.

«В результате мы получили подробную картину по войскам противника в Никополе», — цитирует РИА Новости оператора дрона.

Он добавил, что с аппарата были разбросаны листовки, призывающие солдат противника сложить оружие, а мирных жителей избегать мобилизации.

Ранее газета The New York Times писала, что беспилотники ВС России эффективно рассекречивают позиции снайперов украинской армии.