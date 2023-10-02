NYT: российские БПЛА эффективно рассекречивают позиции снайперов ВСУ

Беспилотники ВС России эффективно рассекречивают позиции снайперов украинской армии, пишет газета The New York Times.

«Приходится платить за возможность нажать на курок, особенно в век дронов и тепловизоров, которым неважно, как хорошо снайперы замаскированы, тепло их тел выдаёт позиции», — говорится в материале.

Отмечается, что легко заметить пыль, дым и вспышку от выстрела.

Также бойцы ВСУ признали профессионализм российских снайперов.

Ранее российский боец заявил военкору RT Александру Яремчуку, что ВСУ используют химикаты в своих атаках, осуществляемых с помощью беспилотников.