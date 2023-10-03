Welt: истребитель Су-35 ВКС России превосходит любой украинский самолёт
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Об этом рассказал корреспондент Гуидо Шмидтке в эфире немецкого канала Welt.
Он подчеркнул, что этот боевой самолёт даёт российской армии преимущество в воздушном пространстве.
«Данный истребитель приносит русским большой успех», — отметил корреспондент.
Шмидтке добавил, что в последние месяцы российские военные стали активнее пользоваться авиацией, а это «загоняет в угол» украинскую армию.
29 сентября Минобороны России заявило, что российская авиация за неделю уничтожила пять боевых самолётов украинских воздушных сил.