В Белоруссии объявили «оранжевый» уровень опасности из-за ветра

«Оранжевый» уровень опасности из-за порывистого ветра объявлен в Белоруссии.

Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Отмечается, что днём 4 октября в республике ожидается ветер с порывами до 14 м/с.

Ранее метеоролог, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с телеканалом «360» заявил, что бабье лето в столичном регионе закончится с наступлением октября.