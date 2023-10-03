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В Белоруссии объявили «оранжевый» уровень опасности из-за ветра

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«Оранжевый» уровень опасности из-за порывистого ветра объявлен в Белоруссии.
В Белоруссии объявили «оранжевый» уровень опасности из-за ветра
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Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Отмечается, что днём 4 октября в республике ожидается ветер с порывами до 14 м/с.

Ранее метеоролог, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с телеканалом «360» заявил, что бабье лето в столичном регионе закончится с наступлением октября.

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