В Белоруссии объявили «оранжевый» уровень опасности из-за ветра
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Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Отмечается, что днём 4 октября в республике ожидается ветер с порывами до 14 м/с.
Ранее метеоролог, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с телеканалом «360» заявил, что бабье лето в столичном регионе закончится с наступлением октября.