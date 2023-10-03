Шойгу: в ВС с начала года пришли более 335 тысяч добровольцев и контрактников

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в российские войска с начала года поступили на службу более 335 тыс. контрактников и добровольцев.

«С начала года на военную службу по контракту и в добровольческие формирования поступили более 335 тыс. человек. Только в сентябре контракт заключили более 50 тыс. граждан», — сказал он.

Вместе с этим Шойгу подчеркнул, что существенный вклад в общее дело вносят все субъекты страны, а также крупные предприятия, государственные корпорации и российское казачество.

«Ряд регионов сформировали и продолжают комплектовать именные подразделения». — сказал министр.

Ранее Шойгу заявил, что в Генштабе ВС России планов по дополнительной мобилизации нет.