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Шойгу: в ВС с начала года пришли более 335 тысяч добровольцев и контрактников

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Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в российские войска с начала года поступили на службу более 335 тыс. контрактников и добровольцев.
Шойгу: в ВС с начала года пришли более 335 тысяч добровольцев и контрактников
  • РИА Новости

«С начала года на военную службу по контракту и в добровольческие формирования поступили более 335 тыс. человек. Только в сентябре контракт заключили более 50 тыс. граждан», — сказал он.

Вместе с этим Шойгу подчеркнул, что существенный вклад в общее дело вносят все субъекты страны, а также крупные предприятия, государственные корпорации и российское казачество.

«Ряд регионов сформировали и продолжают комплектовать именные подразделения». — сказал министр.

Ранее Шойгу заявил, что в Генштабе ВС России планов по дополнительной мобилизации нет.

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