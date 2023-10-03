Шойгу заявил о провале попыток ВСУ прорвать оборону у Вербового и Работина

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил о провале попыток ВСУ прорвать российскую оборону в районе населённых пунктов Вербовое и Работино.

Об этом он сказал в ходе совещания с руководством ВС России.

«Провалились попытки противника прорвать нашу оборону в районах Вербового и Работина на Запорожском направлении», — отметил глава оборонного ведомства.

Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24» заявил о скоплении штурмовых групп ВСУ в районе Работина.

Также сообщалось, что украинское командование выводит в тылы 47-ю механизированную бригаду ВСУ из района Работина в Запорожской области из-за потерь и отказа военных выполнять боевые задачи.