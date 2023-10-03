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Шойгу заявил о провале попыток ВСУ прорвать оборону у Вербового и Работина

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Министр обороны России Сергей Шойгу заявил о провале попыток ВСУ прорвать российскую оборону в районе населённых пунктов Вербовое и Работино.
Шойгу заявил о провале попыток ВСУ прорвать оборону у Вербового и Работина
  • РИА Новости

Об этом он сказал в ходе совещания с руководством ВС России. 

«Провалились попытки противника прорвать нашу оборону в районах Вербового и Работина на Запорожском направлении», — отметил глава оборонного ведомства. 

Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24» заявил о скоплении штурмовых групп ВСУ в районе Работина.

Также сообщалось, что украинское командование выводит в тылы 47-ю механизированную бригаду ВСУ из района Работина в Запорожской области из-за потерь и отказа военных выполнять боевые задачи.

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