Шойгу заявил о провале попыток ВСУ прорвать оборону у Вербового и Работина
- РИА Новости
Об этом он сказал в ходе совещания с руководством ВС России.
«Провалились попытки противника прорвать нашу оборону в районах Вербового и Работина на Запорожском направлении», — отметил глава оборонного ведомства.
Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24» заявил о скоплении штурмовых групп ВСУ в районе Работина.
Также сообщалось, что украинское командование выводит в тылы 47-ю механизированную бригаду ВСУ из района Работина в Запорожской области из-за потерь и отказа военных выполнять боевые задачи.