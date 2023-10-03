Узнать больше

СБУ: 13 жителей Николаевской области передавали данные о перемещениях ВСУ

Короткая ссылка
Служба безопасности Украины сообщила, что 13 жителей Николаевской области собирали и передавали данные о перемещении украинских военных.

«Служба безопасности провела в Николаевской области масштабную спецоперацию, в результате которой нейтрализовала ещё одну российскую агентурную сеть. В её состав входили 13 местных жителей», — говорится в сообщении службы.

По данным СБУ, они собирали разведданные о местах базирования и перемещения военных.

Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что российские военные с помощью тяжёлых огнемётных систем уничтожили опорный пункт украинской армии на Купянском направлении фронта.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить