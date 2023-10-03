СБУ: 13 жителей Николаевской области передавали данные о перемещениях ВСУ

Служба безопасности Украины сообщила, что 13 жителей Николаевской области собирали и передавали данные о перемещении украинских военных.

«Служба безопасности провела в Николаевской области масштабную спецоперацию, в результате которой нейтрализовала ещё одну российскую агентурную сеть. В её состав входили 13 местных жителей», — говорится в сообщении службы.

По данным СБУ, они собирали разведданные о местах базирования и перемещения военных.

Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что российские военные с помощью тяжёлых огнемётных систем уничтожили опорный пункт украинской армии на Купянском направлении фронта.