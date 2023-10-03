Перед зданием Конституционного суда Молдавии проходит митинг оппозиции, которая требует допустить к участию в местных выборах представителей партии «Шор».

Об этом сообщает Sputnik Молдавия.

Уточняется, что сегодня суд начал рассматривать по существу обращения депутатов партии «Шор». Ранее суд приостановил действие одного из пунктов Избирательного кодекса, запрещающего членам этой партии участвовать в выборах.

Отмечается, что на митинге оппозиции президента Молдавии Майю Санду сравнивают с Адольфом Гитлером.

Ранее Конституционный суд Молдавии оставил в силе запрет баллотироваться на выборные должности членам оппозиционной партии «Шор».