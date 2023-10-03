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Перед зданием Конституционного суда Молдавии проходит митинг оппозиции

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Перед зданием Конституционного суда Молдавии проходит митинг оппозиции, которая требует допустить к участию в местных выборах представителей партии «Шор».
Перед зданием Конституционного суда Молдавии проходит митинг оппозиции
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает Sputnik Молдавия.

Уточняется, что сегодня суд начал рассматривать по существу обращения депутатов партии «Шор». Ранее суд приостановил действие одного из пунктов Избирательного кодекса, запрещающего членам этой партии участвовать в выборах.

Отмечается, что на митинге оппозиции президента Молдавии Майю Санду сравнивают с Адольфом Гитлером.

Ранее Конституционный суд Молдавии оставил в силе запрет баллотироваться на выборные должности членам оппозиционной партии «Шор».

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