Перед зданием Конституционного суда Молдавии проходит митинг оппозиции
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Об этом сообщает Sputnik Молдавия.
Уточняется, что сегодня суд начал рассматривать по существу обращения депутатов партии «Шор». Ранее суд приостановил действие одного из пунктов Избирательного кодекса, запрещающего членам этой партии участвовать в выборах.
Отмечается, что на митинге оппозиции президента Молдавии Майю Санду сравнивают с Адольфом Гитлером.
Ранее Конституционный суд Молдавии оставил в силе запрет баллотироваться на выборные должности членам оппозиционной партии «Шор».