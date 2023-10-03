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Военкор RT показал работу фронтовой авиации непосредственно в момент боя

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Военкор RT Александр Симонов опубликовал кадры работы фронтовой авиации непосредственно в момент поражения сил противника.

Уточняется, что фронтовая авиация Южной группировки войск отработала по целям на Артёмовском направлении. Там противник продолжает попытки атаковать российские позиции в районе Андреевки и Клещеевки, но не имеет существенного успеха из-за слаженной работы пехоты, артиллерии и авиации ВС России.

Работу Су-25 страхует поисково-спасательная группа. Их задача — в случае сбивания самолёта немедленно обнаружить и эвакуировать лётчика. При этом спасательную группу также подстраховывает ударный вертолёт.

Ранее спецкор RT Александр Пискунов показал быт и работу артиллеристов гаубицы Д-30 на Угледарском направлении.

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