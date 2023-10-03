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Спецкор RT показал быт и работу артиллеристов на Угледарском направлении

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Спецкор RT Александр Пискунов показал быт и работу артиллеристов гаубицы Д-30 на Угледарском направлении.

«Взаимодействие между артиллеристами и командным пунктом организовано достаточно хорошо, есть различные каналы связи, которые друг друга дублируют. Даже если противник применяет средства РЭБ или по-другому пытается подавить, то связь всё равно продолжает быть стабильной», — рассказал Пискунов.

Спецкор показал блиндаж российских военных, траншеи, а также «противомышиный отряд» бойцов в лице нескольких кошек.

Ранее военкор RT Мурад Газдиев рассказал о высокой эффективности гаубицы «Гиацинт-Б» против вражеской техники и живой силы в зоне СВО.

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