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RT рассказал об одном из самых устрашающих орудий в зоне СВО — «Гиацинт-Б»

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Военкор RT Мурад Газдиев рассказал о высокой эффективности гаубицы «Гиацинт-Б» против вражеской техники и живой силы в зоне СВО.

Отмечается, что с помощью 152-мм пушки «Гиацинт-Б» артиллеристы 348-го полка уничтожают американские гаубицы М777 на Краснолиманском направлении.

Данное орудие способно поражать цели на расстоянии 33 км. Но сейчас артиллеристы применяют стандартные осколочно-фугасные снаряды, рассчитанные на дальность до 28 км.

Расчёт 348-го полка состоит в основном из мобилизованных.

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