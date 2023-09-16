RT рассказал об одном из самых устрашающих орудий в зоне СВО — «Гиацинт-Б»

Военкор RT Мурад Газдиев рассказал о высокой эффективности гаубицы «Гиацинт-Б» против вражеской техники и живой силы в зоне СВО.

Отмечается, что с помощью 152-мм пушки «Гиацинт-Б» артиллеристы 348-го полка уничтожают американские гаубицы М777 на Краснолиманском направлении. Данное орудие способно поражать цели на расстоянии 33 км. Но сейчас артиллеристы применяют стандартные осколочно-фугасные снаряды, рассчитанные на дальность до 28 км. Расчёт 348-го полка состоит в основном из мобилизованных. Ранее военкор RT Валентин Горшенин показал этапы сборки и работы FPV-дрона.